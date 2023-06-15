Георгиев высказался об отказе болгарских клубов играть с российскими

Бывший полузащитник «Терека», «Амкара», «Рубина» и «Оренбурга» Благой Георгиев рассказал, как воспринял новости об отказе болгарских клубов проводить товарищеские матчи с российскими зимой 2023 года.

«Да, эта тема обсуждалась. Но мне тоже не понять. Вы — футбольный клуб, ваша задача — играть в футбол, а не заниматься политическими вещами. И почему бы не сыграть с Россией? Что в этом такого? Не понимаю. В России много хороших команд, которые уровнем выше, чем болгарские. Для нас это был бы хороший спарринг. Отношение к России в Болгарии? Везде есть те, кто за и против. Могу говорить только за себя. Я всегда буду любить Россию. Эта страна в моем сердце», — приводит слова Георгиева «РБ Спорт».

В январе болгарская команда «Левски» должна была сыграть с «Уралом» и «Спартаком». Позже стало известно, что болгарская команда подверглась критике со стороны болельщиков и приняла решение отказаться от матчей.