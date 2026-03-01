Спортдир «Локомотива» Ульянов: «Мы мечтаем об 11 россиянах в стартовом составе»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о трансферной политике клуба.

— Вы сказали в интервью, что подбираете российских игроков. Но их мало, стоят они дорого. Зачем самих себя ограничивать? Например, посмотреть на пример «Краснодара»?

— Мы не хотим сравнивать себя с другими командами. У нас одна работа, у них другая. Несколько лет назад «Краснодар» хотел видеть у себя 11 воспитанников в команде. Потом вектор сменился, они пошли по другому пути. Мы не успеем за всеми векторами, должны идти своей дорогой.



— Вы мечтаете об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива» в каждом матче?

— Да. И чтобы на скамейке сидело еще пятеро.

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