В «Локомотиве» уверены, что сумеют приобрести российских футболистов до принятия нового лимита

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ на клуб.

— Возможно, скоро будет принято решение по лимиту, но встречи клубов с министром спорта все еще не случилось. Может быть, у вас есть какая-то информация?

— Никакой.

— Вас не беспокоит, что решение вопроса оттягивается и, видимо, будет принято без обсуждения с клубами?

— Даже если беспокоит, от меня это сильно не зависит. Могу пообсуждать, но в другом месте.

— Если будет принят новый лимит, то цены на российских футболистов, вероятно, возрастут. Это станет проблемой для «Локомотива»?

— Мы успеем приобрести футболистов.

— Они же не вечные.

— На пять лет успеем. Пока этот вопрос не беспокоит.



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

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