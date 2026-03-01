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1 марта, 10:30

В «Локомотиве» уверены, что сумеют приобрести российских футболистов до принятия нового лимита

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о влиянии возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ на клуб.

— Возможно, скоро будет принято решение по лимиту, но встречи клубов с министром спорта все еще не случилось. Может быть, у вас есть какая-то информация?

— Никакой.

— Вас не беспокоит, что решение вопроса оттягивается и, видимо, будет принято без обсуждения с клубами?

— Даже если беспокоит, от меня это сильно не зависит. Могу пообсуждать, но в другом месте.

— Если будет принят новый лимит, то цены на российских футболистов, вероятно, возрастут. Это станет проблемой для «Локомотива»?

— Мы успеем приобрести футболистов.

— Они же не вечные.

— На пять лет успеем. Пока этот вопрос не беспокоит.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

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Дмитрий Ульянов
ФК Локомотив (Москва)
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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Борис Ротенберг — о лимите: «Легионеры должны быть высочайшего класса, задавать тон нашему футболу»
Дюков: «Футбол политизирован сильнее всех из-за своей популярности»
Дегтярев — о дальнейшем изменении лимита на легионеров в РПЛ: «Посмотрю, как они себя будут вести»
Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Ротенберг — о лимите на легионеров в РПЛ: «Для меня важно, чтобы россияне играли на лидирующих позициях»
Дегтярев: «Дискуссия о лимите на легионеров в футболе продолжится через год»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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