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«До скорой встречи». Чалов попрощался с болельщиками ЦСКА

Чалов в Instagram попрощался с болельщиками ЦСКА
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Федор Чалов попрощался с болельщиками московского клуба через Instagram.

«До скорой встречи!» — написал Чалов, опубликовав фотографию с фанатами.

Публикация от Фе?дор Чалов (@chal_f9)

Футболист перешел в «Базель» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение не предусматривает возможности выкупа.

Чалов в текущем сезоне провел 18 матчей за армейцев, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Федор Чалов
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
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