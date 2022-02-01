«До скорой встречи». Чалов попрощался с болельщиками ЦСКА

Чалов в Instagram попрощался с болельщиками ЦСКА

Нападающий ЦСКА Федор Чалов попрощался с болельщиками московского клуба через Instagram.

«До скорой встречи!» — написал Чалов, опубликовав фотографию с фанатами.

Футболист перешел в «Базель» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение не предусматривает возможности выкупа.

Чалов в текущем сезоне провел 18 матчей за армейцев, забил три мяча и отдал пять результативных передач.