Яровинский: «Звали Березуцкого в «Рубин», но Василий принял решение пойти к брату в ЦСКА»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос, не было ли желания позвать в казанский клуб Василия Березуцкого.

«Звали Березуцкого в «Рубин», но Василий принял решение пойти к брату в ЦСКА, — приводит слова Яровинского Sport24. — У них там получится сто процентов. Я вообще считаю, что Василий и Алексей могут вырасти в суперинтересных тренеров, с нестандартным взглядом и подходом. В перспективе — по отдельности. Я не знаю, как в целом у близнецов это работает, но тренер — индивидуальная профессия».

Напомним, что Василий Березуцкий покинул «Краснодар» и вошел в тренерский штаб своего брата Алексея в ЦСКА.

Ранее Березуцкие играли под руководством главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в ЦСКА, а также работали в его штабе в нидерландском «Витессе».