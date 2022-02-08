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Яровинский: «Звали Березуцкого в «Рубин», но Василий принял решение пойти к брату в ЦСКА»

Яровинский рассказал, что пытался пригласить в «Рубин» Василия Березуцкого
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос, не было ли желания позвать в казанский клуб Василия Березуцкого.

«Звали Березуцкого в «Рубин», но Василий принял решение пойти к брату в ЦСКА, — приводит слова Яровинского Sport24. — У них там получится сто процентов. Я вообще считаю, что Василий и Алексей могут вырасти в суперинтересных тренеров, с нестандартным взглядом и подходом. В перспективе — по отдельности. Я не знаю, как в целом у близнецов это работает, но тренер — индивидуальная профессия».

Напомним, что Василий Березуцкий покинул «Краснодар» и вошел в тренерский штаб своего брата Алексея в ЦСКА.

Ранее Березуцкие играли под руководством главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в ЦСКА, а также работали в его штабе в нидерландском «Витессе».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-02-08-intervyu-sportivnogo-direktora-rubina-olega-yarovinskogo-o-skandalnom-ukhode-despotovicha-ignatyeve-chalove-lisakoviche-dreyyere-khviche-i-kovide
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
Футбол
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
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6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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16
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