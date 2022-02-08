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Судейство

Сегодня, 18:27

в РФС объяснили назначение Мешкова ответственным за подготовку молодых российских футбольных арбитров

Виталий Мешков станет руководителем программ обучения рефери в Российском футбольном союзе
Иван Шитик
Корреспондент

Как ранее сообщал «СЭ», действующий арбитр ФИФА Виталий Мешков станет руководителем программ обучения рефери в Российском футбольном союзе.

Заместителем Мешкова назначен экс-ассистент и арбитр АВАР Николай Богач; также в состав отдела в качестве главных специалистов войдут экс-ассистент Вячеслав Семенов и действующий судья Евгений Турбин, сообщает сайт РФС.

Руководитель Академии РФС Ирина Баранова прокомментировала эту новость.

«Виталий Мешков является действующим арбитром, который обладает большим авторитетом, а также имеет опыт успешной работы с молодыми региональными судьями. Мешков, который сам проделал путь от судьи региональной категории до арбитра ФИФА, с большим опытом ВАР, находится на очень хорошем счету и в ФИФА, и в УЕФА. Эти факторы были одними из определяющих при выборе его кандидатуры, поскольку в числе приоритетных направлений работы отдела станет реализация программы «Таланты и наставники».

Направление подготовки молодых кадров для судейского корпуса, в том числе по линии работы с системой ВАР, будет развиваться: перед отделом стоит задача не только реализации существующих программ, но и подготовка новых, с учетом всех актуальных требований, которые предъявляются арбитрам со стороны ФИФА и УЕФА.

Виталий Мешков, который будет работать в тесном сотрудничестве с руководителем департамента судейства Витором Перейрой и руководителем департамента инспектирования Сергеем Фурсой, обладает всеми необходимыми компетенциями и потенциалом для успешной работы на новой позиции. Уверена, что вместе с вошедшими в состав отдела Николаем Богачем, Вячеславом Семеновым и Евгением Турбиным, ему удастся выстроить отлаженную и эффективную систему подготовки арбитров", — сказала Баранова.

Источник: https://rfs.ru/news/215246
Виталий Мешков
Евгений Турбин
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