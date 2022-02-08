Гол Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал» и одержать первую победу при Ваноли

«Спартак» обыграл «Урал» и одержал первую победу под руководством Ваноли

«Спартак» одержал победу над «Уралом» (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках второго тренировочного сбора в Дубае.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсона. У «Урала» единственный гол на счету Алексея Евсеева.

Таким образом, москвичи одержали первую победу под руководством Паоло Ваноли.

Отметим, что для Николсона гол в ворота екатеринбургской команды стал первым в составе красно-белых.

На третьем тренировочном сборе, который пройдут в турецком Белеке с 15 по 19 февраля, «Спартак» проведет две товарищеские игры. 18 февраля подопечные Ваноли сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», 19 февраля — с карагандинским «Шахтером».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» с 19 баллами располагается на 11-й позиции.