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Гол Николсона помог «Спартаку» обыграть «Урал» и одержать первую победу при Ваноли

«Спартак» обыграл «Урал» и одержал первую победу под руководством Ваноли
Карен Саркисян
Корреспондент
«Спартак» — «Урал» — 3:1.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» одержал победу над «Уралом» (2:1) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках второго тренировочного сбора в Дубае.

В составе московской команды забитыми мячами отметились Айртон, Роман Зобнин и Шамар Николсона. У «Урала» единственный гол на счету Алексея Евсеева.

Таким образом, москвичи одержали первую победу под руководством Паоло Ваноли.

Отметим, что для Николсона гол в ворота екатеринбургской команды стал первым в составе красно-белых.

На третьем тренировочном сборе, который пройдут в турецком Белеке с 15 по 19 февраля, «Спартак» проведет две товарищеские игры. 18 февраля подопечные Ваноли сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», 19 февраля — с карагандинским «Шахтером».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» с 19 баллами располагается на 11-й позиции.

Товарищеские матчи. Клубы.
08 февр, 16:00. ()
Спартак
3:1
Урал
Голы
Айртон, 8 (1:0), Зобнин, 67 (2:0), Евсеев, 69 (2:1), Николсон, 86 (3:1)
Спартак
Селихов Жиго Айртон Джикия Литвинов Мозес Мартинс Умяров (Денисов, 75 ) Соболев (Бакаев, 75 ) Ларссон (Николсон, 75 ) Промес (Зобнин, 59 )
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Мамин Юшин Гаджимурадов Кулаков Подберезкин Колесниченко Евсеев Бикфалви
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
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