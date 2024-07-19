Газизов рассказал, когда комиссия проверит «Анжи-Арену» на соответствие нормам РПЛ
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что комиссия РПЛ проверит работу домашнего стадиона клуба «Анжи-Арену» 20 июля.
«Комиссия РПЛ приедет 20 июля, будут проверять стадион. Сейчас жарко, газон в нормальном состоянии, думаю, что будет все хорошо. По карте болельщика идет хорошая динамика по Дагестану. Систему карты болельщика также будут проверять 20 июля, 23 июля будет прием стадиона, 24-25 июля должны пройти такие тестовые матчи. То есть комиссия РПЛ проверит и газон, и систему карты болельщика», — цитирует Газизова ТАСС.
Ранее сообщалось, что у РПЛ имеются вопросы к дагестанскому стадиону по качеству газона.
«Динамо» Махачкала по итогам сезона-2023/24 впервые в истории вышло в РПЛ, заняв 2-е место в первой лиге. Первый домашний матч команда проведет 4 августа в 3-м туре против «Пари НН».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -