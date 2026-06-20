Кахигао — о новом контракте Барко: «Эсекьель хочет остаться в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, как проходят переговоры о новом контракте с полузащитником Эсекьелем Барко.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Индепендьенте» и другие южноамериканские клубы.

«Мы уже долгое время ведем переговоры и очень близки к сделке. Людям надо понять, что когда речь идет о долгих переговорах по контракту на четыре-пять лет, мы обсуждаем множество деталей, нюансов. Достигли ли мы взаимопонимания по всем пунктам? Нет. Но мы были очень близки к финалу. Сейчас слово за игроком и его агентом. Игрок хочет остаться в «Спартаке», — рассказал Кахигао в подкасте, опубликованном в соцсетях столичного клуба.

В сезоне-2025/26 Барко забил восемь голов и отдал девять результативных передач с 37 матчах. Transfermarkt оценивает полузащитника в 16 миллионов евро. Контракт аргентинца со «Спартаком» действует до лета 2027 года.

«Спартак» в сезоне-2025/26 набрал 52 очка и занял четвертое место в РПЛ. Красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 4:3).