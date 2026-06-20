Акинфеев назвал Игдисамова хорошим выбором на пост главного тренера ЦСКА
Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.
С 4 мая 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера армейцев после отставки Фабио Челестини. 1 июня Игдисамов возглавил ЦСКА, подписав контракт на два года с опцией продления еще на два сезона.
«Игдисамов — хороший выбор, он заслужил. Но я такой же рядовой футболист, как и остальные. А эти решения принимаются руководством. Я буду помогать Дмитрию Игоревичу, мы должны справиться», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».
По итогам сезона-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко в 30 матчах РПЛ и занял пятое место в турнирной таблице.
Источник: Чемпионат
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|2
|16-7
|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
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|0
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|
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|5
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|
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|2
|4
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|
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|
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|2
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|
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|9
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|5
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|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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15
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|1
|2
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|10-22
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|
16
|Факел
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
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Бомбардиры
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
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Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
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Илья Рожков
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|1
|2
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|1
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