Акинфеев назвал Игдисамова хорошим выбором на пост главного тренера ЦСКА

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.

С 4 мая 39-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера армейцев после отставки Фабио Челестини. 1 июня Игдисамов возглавил ЦСКА, подписав контракт на два года с опцией продления еще на два сезона.

«Игдисамов — хороший выбор, он заслужил. Но я такой же рядовой футболист, как и остальные. А эти решения принимаются руководством. Я буду помогать Дмитрию Игоревичу, мы должны справиться», — цитирует Акинфеева «Чемпионат».

По итогам сезона-2025/26 ЦСКА набрал 51 очко в 30 матчах РПЛ и занял пятое место в турнирной таблице.