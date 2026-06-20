«Акрон» объявил состав на первый сбор подготовки к новому сезону РПЛ

«Акрон» начал предсезонный сбор в Рублево и в рамках подготовки к чемпионату России проведет шесть контрольных матчей, сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

26 июня команды сыграет с «Балтикой», 2 июля с «Родиной», 11 июля с «Локомотивом» и «Факелом», а 18 июля — с московским «Динамо» и «Крыльями Советов».

Новый главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич пригласил на сборы 28 футболистов:

Вратари Виталий Гудиев, Игнат Тереховский, Роман Волочай и Матвей Безрогов.

Защитники Йонуц Неделчару, Родриго Эсковаль, Марат Бокоев, Вячеслав Бардыбахин, Денис Попенков, Егор Ведерников, Марат Хаметов и Максим Мамашев.

Полузащитники Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Алекса Джурасович, Кевин Аревало, Никита Базилевский, Дмитрий Пестряков, Максим Болдырев, Арсений Дмитриев и Никита Платон

Нападающие Слободан Тедич, Руслан Меткалов, Максим Холодов и Назар Макеев.

Голкипер Дмитрий Пестряков проходит восстанавливается после травмы. Стефан Лончар, Йомар Роча, Роберто Фернандес и Жилсон Беншимол находятся в расположении национальных сборных и присоединятся к команде позже.

В сезоне-2025/26 «Акрон» набрал 27 очков и занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах тольяттинцы победили «Ротор» по сумме двух игр (2:1) и продолжат выступать в высшем дивизионе чемпионата России.