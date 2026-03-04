Сперцян о чемпионстве: «Передал Кубок РПЛ Галицкому со словами, что мы сделали это вместе»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким после победы «быков» в чемпионате России-2024/25.

Команда завоевала золото РПЛ впервые в своей истории.

«Перед игрой с «Динамо» мы работали в недельном цикле. И всю неделю я визуализировал этот матч. Была уверенность в победе — не хотелось думать о плохом. Каждый день засыпал, думая о том, как мы выиграем чемпионат и что будет дальше. Конечно, я хотел передать кубок Сергею Николаевичу. Когда нам дали трофей, я понимал, что сейчас передам его Галицкому, как только он спустится к нам на поле. В итоге, когда Сергей Николаевич к нам подошел, я передал ему кубок со словами: «Мы это сделали вместе!» Чемпионство «Краснодара» в первую очередь его заслуга!» — сказал Сперцян «СЭ».

После 19 туров РПЛ-2025/26 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 43 очками, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.