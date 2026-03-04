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4 марта, 01:00

Сперцян о чемпионстве: «Передал Кубок РПЛ Галицкому со словами, что мы сделали это вместе»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с владельцем клуба Сергеем Галицким после победы «быков» в чемпионате России-2024/25.

Команда завоевала золото РПЛ впервые в своей истории.

«Перед игрой с «Динамо» мы работали в недельном цикле. И всю неделю я визуализировал этот матч. Была уверенность в победе — не хотелось думать о плохом. Каждый день засыпал, думая о том, как мы выиграем чемпионат и что будет дальше. Конечно, я хотел передать кубок Сергею Николаевичу. Когда нам дали трофей, я понимал, что сейчас передам его Галицкому, как только он спустится к нам на поле. В итоге, когда Сергей Николаевич к нам подошел, я передал ему кубок со словами: «Мы это сделали вместе!» Чемпионство «Краснодара» в первую очередь его заслуга!» — сказал Сперцян «СЭ».

После 19 туров РПЛ-2025/26 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 43 очками, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.

Эдуард Сперцян.Эдуард Сперцян: «С Европой пока не получилось — и что теперь? «Краснодар» — мой дом!»

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Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Сперцян оценил конкурентоспособность «Спартака» и «Динамо» в борьбе за чемпионство
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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