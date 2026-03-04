Сперцян оценил конкурентоспособность «Спартака» и «Динамо» в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он «Спартак» и «Динамо» конкурентами в борьбе за титул.

— После первой части сезона можно ли говорить, что «Спартак» первой пятерке или тройке уже не конкурент?

— Для меня «Спартак» все равно очень сильная команда, где играют качественные футболисты. Никто не считает их слабой командой. Ни в коем случае. Просто сейчас такой период.



— В «Динамо», к примеру, тоже собраны качественные футболисты, и клуб это большой. Но вряд ли можно их назвать претендентом на титул.

— Да после зимнего перерыва сейчас (интервью состоялось до 19-го тура. — Прим. «СЭ») все может быть. И в «Динамо», и в «Спартаке» собраны сильные игроки. А что там внутри — не знаю. Главное, чтобы мы за титул боролись.



«Краснодар» с 43 очками возглавляет таблицу РПЛ, опережая «Зенит» (42 очка). «Спартак» с 32 очками занимает шестое место, «Динамо» — восьмое (24).

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