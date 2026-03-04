Сперцян об отсутствии еврокубков: «Иногда задумываюсь: «Почему так? За что?»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью «СЭ» заявил, что считает несправедливым отстранение российских клубов от участия в еврокубках.

— Насколько тяжело пик карьеры проживать без еврокубков? Тем более когда в Лиге чемпионов ты уже поиграл.

— Да ну это вообще... Я иногда задумываюсь: «Ну почему так? За что?» Хочется, конечно, сыграть там. Тяжело просто смотреть по ТВ, а не играть.

— Недавно президент ФИФА заявил, что отстранение России от еврокубков ничего не дало. Получается, это просто лицемерная позиция?

— Я вообще не понимаю, зачем смешивать футбол и политику. Может быть, через какое-то время мы что-то поймем и узнаем. Но пока все это воспринимается как самая настоящая несправедливость.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.