Сперцян поставил «Краснодару» максимальную оценку за сезон

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» дал оценку команде по итогам завершившегося сезона.

«За этот сезон я поставлю нам оценку 10 баллов из 10. В концовке нам не хватило реализации», — сказал Сперцян «СЭ».

В чемпионате России «Краснодар» с 66 очками занял второе место, уступив «Зениту» два очка. В суперфинале FONBET Кубка России команда проиграла «Спартаку» (1:1, пенальти — 3:4).

В сезоне-2025/26 25-летний полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.

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