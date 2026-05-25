Газзаев о Карседо: «Весной «Спартак» сыграл неплохо»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.
— Теперь можно утверждать, что «Спартак» угадал с приглашением на тренерский пост Карседо?
— Во-первых, его решение по вратарю вновь сработало. Помазун отразил два пенальти, что и принесло «Спартаку» трофей. Значит, все сделал верно. Так что соглашусь с постановкой вашего вопроса. Пока с приглашением этого специалиста угадали. В РПЛ весной красно-белые выглядели неплохо. Понаблюдаем теперь за ними на более длинной дистанции.
При этом по-прежнему сохраняю скептическое отношению к тому, что наши клубы часто смотрят на Запад. У нас есть лимит на легионеров, так? Но нужно вводить и лимит на иностранных тренеров!
— Вот как?
— Понимаю, когда у нас работают Хиддинк, Спаллетти, Адвокат. Но, как правило, все выглядит очень печально... Зовут тех, кто ничего не добился в своих чемпионатах. Ничего не показали и не востребованы у себя, а мы их приглашаем. Это просто унижает нашу лигу! Надо давать шанс своим.
— Боселли и Ленини запороли убойные моменты в матче с «Динамо». Стоило ли Мусаеву их включать в число пенальтистов в этом суперфинале?
— Боселли в принципе был штатным пенальтистом в «Краснодаре». Но! Психология. Одно дело — быть лидером в «Пари НН», другое — в «Краснодаре», который борется за чемпионство. Совершенно другой уровень давления. Видимо, Боселли с ним и не справился. Вспомните момент в матче с «Динамо». Уверен, если бы он в тот момент играл в «Пари НН», то обыгрывал бы Лунева и катил в пустые ворота. Но... мелочей в футболе не бывает. Психология.
— Лучший игрок суперфинала?
— Помазун.
52-летний Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
6
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
7
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0