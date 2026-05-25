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Газзаев о Карседо: «Весной «Спартак» сыграл неплохо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

— Теперь можно утверждать, что «Спартак» угадал с приглашением на тренерский пост Карседо?

— Во-первых, его решение по вратарю вновь сработало. Помазун отразил два пенальти, что и принесло «Спартаку» трофей. Значит, все сделал верно. Так что соглашусь с постановкой вашего вопроса. Пока с приглашением этого специалиста угадали. В РПЛ весной красно-белые выглядели неплохо. Понаблюдаем теперь за ними на более длинной дистанции.

При этом по-прежнему сохраняю скептическое отношению к тому, что наши клубы часто смотрят на Запад. У нас есть лимит на легионеров, так? Но нужно вводить и лимит на иностранных тренеров!

— Вот как?

— Понимаю, когда у нас работают Хиддинк, Спаллетти, Адвокат. Но, как правило, все выглядит очень печально... Зовут тех, кто ничего не добился в своих чемпионатах. Ничего не показали и не востребованы у себя, а мы их приглашаем. Это просто унижает нашу лигу! Надо давать шанс своим.

— Боселли и Ленини запороли убойные моменты в матче с «Динамо». Стоило ли Мусаеву их включать в число пенальтистов в этом суперфинале?

— Боселли в принципе был штатным пенальтистом в «Краснодаре». Но! Психология. Одно дело — быть лидером в «Пари НН», другое — в «Краснодаре», который борется за чемпионство. Совершенно другой уровень давления. Видимо, Боселли с ним и не справился. Вспомните момент в матче с «Динамо». Уверен, если бы он в тот момент играл в «Пари НН», то обыгрывал бы Лунева и катил в пустые ворота. Но... мелочей в футболе не бывает. Психология.

— Лучший игрок суперфинала?

— Помазун.

52-летний Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

Валерий Газзаев&nbsp;&mdash; о&nbsp;суперфинале Кубка России &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;.«Спартак» победил заслуженно. С Карседо пока угадали». Газзаев — о суперфинале Кубка

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Хуан Карлос Карседо
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
6
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
7
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
8
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
9
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
10
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
11
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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