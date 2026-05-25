Газзаев о Карседо: «Весной «Спартак» сыграл неплохо»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

— Теперь можно утверждать, что «Спартак» угадал с приглашением на тренерский пост Карседо?

— Во-первых, его решение по вратарю вновь сработало. Помазун отразил два пенальти, что и принесло «Спартаку» трофей. Значит, все сделал верно. Так что соглашусь с постановкой вашего вопроса. Пока с приглашением этого специалиста угадали. В РПЛ весной красно-белые выглядели неплохо. Понаблюдаем теперь за ними на более длинной дистанции.

При этом по-прежнему сохраняю скептическое отношению к тому, что наши клубы часто смотрят на Запад. У нас есть лимит на легионеров, так? Но нужно вводить и лимит на иностранных тренеров!

— Вот как?

— Понимаю, когда у нас работают Хиддинк, Спаллетти, Адвокат. Но, как правило, все выглядит очень печально... Зовут тех, кто ничего не добился в своих чемпионатах. Ничего не показали и не востребованы у себя, а мы их приглашаем. Это просто унижает нашу лигу! Надо давать шанс своим.

— Боселли и Ленини запороли убойные моменты в матче с «Динамо». Стоило ли Мусаеву их включать в число пенальтистов в этом суперфинале?

— Боселли в принципе был штатным пенальтистом в «Краснодаре». Но! Психология. Одно дело — быть лидером в «Пари НН», другое — в «Краснодаре», который борется за чемпионство. Совершенно другой уровень давления. Видимо, Боселли с ним и не справился. Вспомните момент в матче с «Динамо». Уверен, если бы он в тот момент играл в «Пари НН», то обыгрывал бы Лунева и катил в пустые ворота. Но... мелочей в футболе не бывает. Психология.

— Лучший игрок суперфинала?

— Помазун.

52-летний Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года.

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