Сперцян: «Вероятность ухода есть, но я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Вероятность моего ухода есть. Посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений», — сказал Сперцян «СЭ».

В сезоне-2025/26 25-летний полузащитник сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. Сперцян является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

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