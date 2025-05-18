Сперцян: «Чувствуем, что в регионах болельщики поддерживают «Краснодар» в чемпионской гонке»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о поддержке со стороны болельщиков в гонке за чемпионство в РПЛ.

«Чувствуем, что в регионах болельщики нас очень поддерживают в чемпионской гонке. Нам очень приятно, мы играем и ради них. На матче с «Оренбургом» было много наших болельщиков, это дорогого стоит. Мы будем работать вместе как одна большая семья, будем добиваться побед», — цитирует Сперцяна ТАСС.

«Краснодар» (64 очка) продолжает лидировать в РПЛ. Команда Мурада Мусаева на 4 очка опережает «Зенит» и досрочно станет чемпионом, если сине-бело-голубые проиграют «Ростову» в матче 29-го тура.