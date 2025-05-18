Джикия: «Хочу играть за сборную, несмотря на то, что мне 31 год»

Защитник «Химок» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» оценил свои перспективы в сборной России.

— Как вы считаете, вы достойны попасть в состав сборной на летние матчи?

— Не мне решать, достоин я или нет. Посмотрим, как будет. Впереди еще одна игра.

— Но рассчитываете?

— Не хочется заострять внимание на том, рассчитываю я или надеюсь. Но то, что я хочу играть за сборную — факт. Несмотря на то, что мне 31 год.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Джикия провел 16 матчей за «Химки».