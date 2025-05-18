Рахимов не переживает о возможном уходе Рожкова и Даку из «Рубина» этим летом

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем нападающего казанцев Мирлинда Даку и защитника клуба Ильи Рожкова.

— Остаются ли Даку и Рожков в «Рубине»?

— Ну они с командой летят в Казань.

— Боитесь, что они могут уйти?

— Я боюсь? А чего я должен бояться?

— Даку, наверное, сейчас самый сильный игрок команды.

— У нас все сильные.

В этом сезоне Даку провел 28 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 8 голевых передач.

На счету Рожкова 30 игр, 3 гола и 1 результативная передача.