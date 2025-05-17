Сперцян назвал матч 30-го тура РПЛ самым важным в жизни

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что матч 30-го тура РПЛ будет для краснодарцев самым важным в жизни.

«Показали характер, очень важная победа для нас. Мы свою задачу выполнили на максимум в этой игре, посмотрим всей командой завтрашний матч «Зенита» и будем готовиться к «Динамо». Мы будем так же готовиться, как ко всем играм. Но можно назвать для нас матчем всей жизни, это то, ради чего мы работаем каждый день. То, ради чего болельщики ходят на каждую игру. Но мы должны спокойно подготовиться, выйти на максимум», — сказал Сперцян ТАСС.

В 29-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 2:1.

Теперь у «Краснодара» 64 очка, и он возглавляет таблицу РПЛ. У «Зенита» 60 очков, и в 29-м туре он сыграет с «Ростовом». Если «Зенит» в этом матче заработает хотя бы одно очко, то судьба чемпионства определится в последнем туре.