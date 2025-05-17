Сперцян назвал матч 30-го тура РПЛ самым важным в жизни
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что матч 30-го тура РПЛ будет для краснодарцев самым важным в жизни.
«Показали характер, очень важная победа для нас. Мы свою задачу выполнили на максимум в этой игре, посмотрим всей командой завтрашний матч «Зенита» и будем готовиться к «Динамо». Мы будем так же готовиться, как ко всем играм. Но можно назвать для нас матчем всей жизни, это то, ради чего мы работаем каждый день. То, ради чего болельщики ходят на каждую игру. Но мы должны спокойно подготовиться, выйти на максимум», — сказал Сперцян ТАСС.
В 29-м туре РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 2:1.
Теперь у «Краснодара» 64 очка, и он возглавляет таблицу РПЛ. У «Зенита» 60 очков, и в 29-м туре он сыграет с «Ростовом». Если «Зенит» в этом матче заработает хотя бы одно очко, то судьба чемпионства определится в последнем туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5