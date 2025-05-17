«Химки» — «Рубин»: подмосковная команда вышла вперед в добавленное время

«Химки» забили третий гол в матче 29-го тура чемпионата России против «Рубина» — 3:2.

На 90+4-й минуте красно-черных вывел вперед Александр Руденко, для которого это второй забитый мяч в этой игре.

Подмосковная команда с 76-й минуты играет в меньшинстве после удаления с поля защитника Эдгардо Фариньи.