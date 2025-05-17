«Химки» — «Рубин»: красно-черные остались в меньшинстве

Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья получил прямую красную карточку в матче 29-го тура РПЛ против «Рубина».

Панамский футболист был удален с поля на 76-й минуте за фол на Валентине Ваде. Изначально судья показал игроку «Химок» вторую желтую карточку, но после видеопросмотра изменил свое решение и наказал Фаринью красной карточкой.

Счет в игре — 2:2. Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 12-м месте с 26 баллами.