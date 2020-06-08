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«Спасибо, Бене!» Геркус отреагировал на уход Хеведеса из «Локомотива»

21:55
Бенедикт Хеведес и Мачей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бенедикт Хеведес и Мачей Рыбус. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поблагодарил защитника Бенедикта Хеведеса за проведенное время в московской команде.

В понедельник стало известно, что 32-летний немецкий футболист расторг контракт с железнодорожниками. Хеведес перешел в «Локо» летом 2018-го, когда в клубе работал Геркус.

«Спасибо, Бене!» — написал в сторис Instagram Геркус.

В сезоне-2019/20 Хеведес провел 24 матча за красно-зеленых и не отметился результативными действиями. Футболист выступал за «Локо» с 2018 года. Вместе с командой немец становился обладателем Кубка России (2018/19) и обладателем Суперкубка страны (2019).

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