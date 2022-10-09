Спартаковец Игнатов ответил на вопрос о здоровье

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о своем здоровье. 22-летний хавбек не вошел в заявку команды на матч 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Как мое здоровье? Нормально, все потихоньку, спасибо», — сказал Игнатов корреспонденту «СЭ».

В «Спартаке» объяснили отсутствие Игнатова повреждением.