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9 октября, 14:21

«Локомотив» летом хотел отдать Раконьяца в аренду в «Оренбург»

Мария Гусева
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«Локомотив» прошедшим летом предлагал «Оренбургу» взять в аренду нападающего Марко Раконьяца, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, оренбуржцы рассматривали данный вариант, но затем отказались от аренды форварда.

28 апреля стало известно о переходе Раконьяца из «Чукарики» в «Локомотив». Действующий контракт 22-летнего черногорца с московским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Раконьяц провел за «Локомотив» 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/lokomotiv-letom-khotel-otpravit-rakonyatsa-v-orenburg-1380606/
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