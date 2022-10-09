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9 октября, 12:56

Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов объяснил отсутствие Игнатова на матче с «Крыльями»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему полузащитник Михаил Игнатов не приехал с командой на матч 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Михаил Игнатов получил небольшое повреждение, на этот матч тренерский штаб его решил поберечь», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Игнатов пропустит матч с «Крыльями Советов».

Встреча двух команд состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Красно-белые на данный момент занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка), команда из Самары расположилась на 11-й строчке (11 очков).

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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