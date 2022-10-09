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9 октября, 14:29

Дюрица сожалеет, что «Локомотив» находится низко в турнирной таблице РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал новость о том, что «Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра после пятого поражения команды в РПЛ. Другой немецкий специалист, Томас Цорн покинул пост спортивного директора.

«Конечно, заслуженное решение. Но они попробовали вариант, привезли немецких специалистов, хотели пойти дорогой молодыми футболистами, но у них нет опыта. Думаю, что этот вариант не получился, потому что убрали и спортивного директора, и тренера, но результата не было, кто-то должен отвечать за это. Жаль, что «Локомотив» находится сейчас в зоне стыковых матчей, вчера громко проиграли, неделю назад тоже четыре гола получили, много пропускают.

Юрий Семин может помочь «Локомотиву» на любой позиции — как тренер, как спортивный директор, все можно обсудить. Все болельщики расстроены, потому что «Локомотив» за последний год упал низко, жаль, что быстро развалилось, потому что год назад команда была на высоте. В клуб нужно приглашать таких правильных людей, которые хотят сделать полезное для клуба", — приводит ТАСС слова Дюрицы.

8 октября «Локомотив» потерпел поражение от «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ (4:0). На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице (9 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/15998937?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Ян Дюрица
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