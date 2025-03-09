Спартаковец Дуарте пропустит матч с «Зенитом». Из-за ошибки Левникова

На 62-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» судья Кирилл Левников ошибочно оценил действия Алексиса Дуарте и вынес ему предупреждение.

Защитник красно-белых слегка коснулся рукой Мирлинда Даку, а тот изобразил сильнейшую боль.

Через 12 минут Дуарте после стычки с тем же Даку во второй раз увидел перед собой желтую карточку. За ней последовала красная и удаление.

Спартаковец получил автоматическую дисквалификацию и теперь пропустит матч 21-го тура с «Зенитом».