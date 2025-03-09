«Рубин» — «Спартак»: Дуарте и Даку получили по второй желтой карточке

Судья удалил двух игроков по ходу матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

На 75-й минуте по второй желтой карточке получили форвард казанцев Мирлинд Даку и защитник красно-белых Алексис Дуарте, между которыми произошла потасовка. Дуарте пропустит следующий матч команды в чемпионате против «Зенита» 16 марта.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».