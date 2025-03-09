«Спартак» потерпел поражение от «Рубина»

«Спартак» на выезде уступил «Рубину» в матче 20-го тура чемпионата России — 1:2.

У казанцев дублем отметился Мирлинд Даку. В обоих голевых эпизодах ему ассистировал Руслан Безруков. Один мяч красно-белых отыграл Эсекьель Барко, который реализовал пенальти.

На 75-й минуте Даку и защитник красно-белых Алексис Дуарте получили по второй желтой карточке и покинули поле.

«Спартак» с 40 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. У «Рубина» 29 баллов и восьмая позиция. В следующем туре московская команда сыграет против «Зенита», клуб из Казани встретится с «Пари НН». Оба матча пройдут 16 марта.