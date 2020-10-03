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«Спартак» — «Зенит»: где смотреть матч и текстовая трансляция

14:00
«Спартак» на своем поле примет «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Зенит» в матче 10-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 3 октября, состоится матч 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В рамках премьер-лиги красно-белые не могут победить соперника с ноября 2017 года, после этого команды дважды сыграли вничью, а в прошлом сезоне «Зенит» дважды был сильнее со счетом 1:0.

Следить за матчем «Спартак» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Зенит»

Спартак — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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