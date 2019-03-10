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"Спартак" – "Зенит": в списке дисквалифицированных – Гулиев и Зе Луиш

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После матчей 19-го тура премьер-лиги "Зенит""Уфа" (2:1) и "Динамо""Спартак" (0:1) два футболиста не смогут принять участие в принципиальной игре между красно-белыми и невским клубом в следующий уик-энд. Встречу в следующее воскресенье из-за дисквалификаций пропустят полузащитник московского клуба Аяз Гулиев и нападающий Зе Луиш. Оба в дерби с "Динамо" получили четвертые, дисквалифицирующие предупреждения в этом чемпионате.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в Москве 17 марта. Начало игры на "Открытие Арене" – 19.00.

Динамо - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
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