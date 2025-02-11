«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за первое место зимнего турнира клубов РПЛ

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за первое место в Winline Зимнем кубке РПЛ — 3:0.

Голы с 16-й по 32-ю минуты забили Луис Энрике, Вендел и Матео Кассьерра.

За красно-белых дебютировал форвард Ливай Гарсия, который вышел в стартовом составе. Во втором тайме на поле произошла стычка, после которой красные карточки получили главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков. Возглавляющий сине-бело-голубых Сергей Семак, получивший желтую карточку, покинул поле и присоединился на трибунах к Станковичу.

На 69-й минуте был удален хавбек московского клуба Кристофер Мартинс.

Во второй части сезона РПЛ «Спартак» и «Зенит» встретятся 16 марта в 21-м туре. Игра пройдет в Москве.