Станкович и Анюков были удалены в матче «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер «Зенита» Александр Анюков были удалены после стычки в матче за первое место Winline Зимнего кубка РПЛ.

Во втором тайме хавбек красно-белых Кристофер Мартинс сфолил на защитнике сине-бело-голубых Густаво Мантуане. После этого между тренерами возникла перепалка.

Также желтую карточку получил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.