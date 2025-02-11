«Спартак» — «Зенит»: Левников ошибочно удалил Мартинса

На 68-й минуте финального матча Winline Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Зенит» судья Кирилл Левников принял ошибочное решение, вынеся второе предупреждение Кристоферу Мартинсу и удалив его.

Спартаковец в единоборстве с соперником не совершил ничего такого, что заслуживало бы настолько сурового наказания в виде дисциплинарной санкции. Арбитр неверно оценил случившееся на половине поля «Зенита».