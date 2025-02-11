«Спартак» — «Зенит»: видео голов

«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ — 3:0.

Счет открыл новичок петербуржцев Луис Энрике — бразильский полузащитник замкнул навес с правого фланга. Хавбек Вендел воспользовался неточной передачей вратаря красно-белых Александра Максименко. Форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра сделал счет разгромным после проникающей передачи Максима Глушенкова в штрафную.

16-я минута. Луис Энрике — 0:1

28-я минута. Вендел — 0:2

32-я минута. Кассьерра — 0:3