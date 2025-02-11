Футбол
11 февраля 2025, 21:23

«Спартак» — «Зенит»: видео голов

Луис Энрике и Лусиано Гонду.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ — 3:0.

Счет открыл новичок петербуржцев Луис Энрике — бразильский полузащитник замкнул навес с правого фланга. Хавбек Вендел воспользовался неточной передачей вратаря красно-белых Александра Максименко. Форвард сине-бело-голубых Матео Кассьерра сделал счет разгромным после проникающей передачи Максима Глушенкова в штрафную.

16-я минута. Луис Энрике — 0:1

28-я минута. Вендел — 0:2

32-я минута. Кассьерра — 0:3

Товарищеские матчи. Клубы.
11 февраля 2025, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Спартак
0:3
Зенит

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Anatoly Silonov

    Максименко и Медина провалили матч.

    11.02.2025

  • 199

    Надо меньше ...деть, тогда будет результат. Пару игр выиграют и всё-пищевик чемпион. Выиграть у зинита из Сан-Пауло сейчас невозможно.

    11.02.2025

    • «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за первое место зимнего турнира клубов РПЛ

    Соболев после победы над «Спартаком»: «Мелочь, а приятно»
