«Спартак» — «Зенит»: Иванов правильно не наказал Эраковича пенальти
На 77-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с правой рукой Страхини Эраковича.
Зенитовский защитник совершил технический брак, сначала сыграв ногой в мяч. Затем тот отскочил ему в руку. Оснований для пенальти нет, равно как их нет и для вмешательства видеоассистентов.
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Балтика
|0
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|0
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|0
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|0
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13
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|0
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|0-0
|0
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14
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|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Родина
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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