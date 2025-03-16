«Спартак» — «Зенит»: Иванов правильно не наказал Эраковича пенальти

На 77-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в ворота гостей, когда в их штрафной площади произошел контакт мяча с правой рукой Страхини Эраковича.

Зенитовский защитник совершил технический брак, сначала сыграв ногой в мяч. Затем тот отскочил ему в руку. Оснований для пенальти нет, равно как их нет и для вмешательства видеоассистентов.