«Спартак» — «Зенит»: Луис Энрике сравнял счет

«Зенит» отыгрался в матче против «Спартака» в 21-м туре РПЛ — 1:1.

На 84-й минуте отличился Луис Энрике.

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».