Матч «Спартак» — «Зенит» посетили более 40 тысяч зрителей

На матче между «Спартаком» и «Зенитом» в 21-м туре РПЛ присутствуют 40 107 зрителей.

Игра команд проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

В 20 турах чемпионата России красно-белые набрали 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга с 43 баллами идет вторым.