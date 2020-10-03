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«Спартак» — «Зенит»: чудовищный промах Понсе по пустым воротам

3 октября 2020, 23:41
3 октября 2020. Тинькофф-чемпионат России по футболу, 10-й тур. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot; - 1:1. Промах Эсекиэля Понсе по пустым воротам. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
3 октября 2020. Тинькофф-чемпионат России по футболу, 10-й тур. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot; - 1:1. Промах Эсекиэля Понсе по пустым воротам. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе упустил стопроцентный момент в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». На 80-й минуте после подачи углового мяч попал в штангу петербургских ворот, Понсе первый успел к мячу и пробил с пары метров выше ворот.

Впрочем, через шесть минут Понсе реабилитировался: забил гол и спас красно-белых от поражения (1:1).

Спартак — Зенит

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