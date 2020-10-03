«Спартак» — «Зенит»: чудовищный промах Понсе по пустым воротам
3 октября 2020, 23:41
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе упустил стопроцентный момент в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». На 80-й минуте после подачи углового мяч попал в штангу петербургских ворот, Понсе первый успел к мячу и пробил с пары метров выше ворот.
Понсе кошмарно промахнулся по пустым воротам ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2020
Но мы-то знаем, что было потом ?https://t.co/OnaaYh5Tdb pic.twitter.com/UhMz6mxwBT
Впрочем, через шесть минут Понсе реабилитировался: забил гол и спас красно-белых от поражения (1:1).
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