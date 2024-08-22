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Сегодня, 16:43

«Спартак» заинтересован в подписании защитника из чемпионата ЮАР

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«Спартак» интересуется защитником южноафриканской команды «Кайзер Чифс» Спиве Мсиманго, утверждает Soccer Laduna.

По данным источника, красно-белые давно проявляют интерес к 27-летнему футболисту. Стороны могут не успеть закрыть сделку до окончания трансферного окна, однако все может изменится, если «Спартак» сделает выгодное предложение клубу из ЮАР.

Контракт Мсиманго с «Кайзер Чифс» рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 1,2 миллиона евро по оценке портала Transfermarkt.

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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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