Калошин — о предвзятости судей: «Категорически не хочу в это верить»
Основатель проекта ВАР в России и судейский эксперт Леонид Калошин в комментарии «СЭ» объяснил, почему появляются конфликты между клубами и судейской структурой.
— В дополнение к двойным стандартам. Действительно ли у наших судей есть предвзятость по отношению к некоторым командам?
— Категорически не хочу в это верить. Но двойные трактовки... Чем они опасны? Один человек назначает пенальти, и его за это оправдывают. Потом в другом матче и в идентичном случае другой рефери не назначил пенальти, и его опять оправдали. Что формируется в умах арбитров? Они подумают: «Классная история: назначай или не назначай пенальти — поддержат, все в ажуре».
Это плохо влияет на всю атмосферу внутри футбольного сообщества. Конечно, у клубов появляются мысли, что судьи делают, что хотят, их все равно за это оправдывают, поэтому звучат обвинения в предвзятости. И тогда руководителям команд невозможно что-то возразить по поводу их суждений.
Вот свежий пример несоответствия качества судейской работы и меры ответственности, а также перекладывания большинства ошибок с судьи исключительно на видеоассистентов. Бобровский судил «Динамо» Махачкала — «Пари НН». Все пять ключевых решений против одной команды, его видеопомощники Шафеев и Амелин — не во всех решениях против одной команды. Но по итоговым ключевым решениям, повлиявшим на исход, они допускают одинаковое количество ошибок в отношении одной и той же команды.
По серьезным решениям — тоже одинаковое количество ошибок у судьи и его видеопомощников. Степень наказания разная, а у рефери — самая мягкая из теоретически возможных. Судья пропустил всего лишь один тур чемпионата. Ровно через две недели после скандальной работы предоставили назначение резервным на центральный матч тура (ЦСКА — «Локомотив»), а уже через два тура опять выходит на поле со свистком и сразу в высшем дивизионе национального футбола.
Всем понятно, что это неадекватно. И такие далеко не единичные случаи неизбежно создают мощнейшую эскалацию конфликтных отношений между двумя сторонами: клубами и судейской структурой, — сказал Калошин «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0