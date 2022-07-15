«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера команды Георгия Ярцева

«Спартак» в официальном заявление выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера команды Георгия Ярцева.

«Воспитанник костромского футбола навсегда вошел в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек.

Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка — навсегда в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта», — говорится в заявление.

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году.

Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы-2004.