«Спартак» отдал Владислава Шитова в аренду в «Крылья Советов»

Нападающий «Спартака» Владислав Шитов переходит в «Крылья Советов». 19-летний нападающий арендован самарским клубом до конца сезона-2022/23, сообщает сайт команды.

В «Крыльях» Шитов взял 73-й номер.

«В «Крылья» переходит молодой и перспективный нападающий Владислав Шитов. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне первой лиги, забил много мячей, выглядел не по годам зрело. Считаем, что Влад сможет проявить себя и быть полезным нашей команде», — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

В минувшем сезоне первой лиги Шитов провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Всего на его счету в составе второй команды спартаковцев 51 матч и 18 голов.