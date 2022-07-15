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«Спартак» отдал Владислава Шитова в аренду в «Крылья Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Шитов.
Фото ФК «Крылья Советов».

Нападающий «Спартака» Владислав Шитов переходит в «Крылья Советов». 19-летний нападающий арендован самарским клубом до конца сезона-2022/23, сообщает сайт команды.

В «Крыльях» Шитов взял 73-й номер.

«В «Крылья» переходит молодой и перспективный нападающий Владислав Шитов. Он прекрасно проявил себя в минувшем сезоне первой лиги, забил много мячей, выглядел не по годам зрело. Считаем, что Влад сможет проявить себя и быть полезным нашей команде», — отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

В минувшем сезоне первой лиги Шитов провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Всего на его счету в составе второй команды спартаковцев 51 матч и 18 голов.

Источник: https://old.pfcks.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19697
ФК Крылья Советов (Самара)
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