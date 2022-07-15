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Тихонов — о смерти Ярцева: «Четыре дня назад были в Питере, чувствовал себя великолепно»

Тихонов отреагировал на новость о смерти Ярцева
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева.

«Очень тяжело что-то говорить. Честно, это ужасно, что вообще произошло. Мы с ним четыре дня назад были в Санкт-Петербурге, чувствовал себя великолепно, играли. Это просто ужасно. Слов нет», — сказал Тихонов «СЭ».

Ярцев тренировал «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год. О смерти великого тренера сообщил «Рен ТВ».

ФК Спартак (Москва)
Георгий Ярцев
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