Тихонов — о смерти Ярцева: «Четыре дня назад были в Питере, чувствовал себя великолепно»
Тихонов отреагировал на новость о смерти Ярцева
Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева.
«Очень тяжело что-то говорить. Честно, это ужасно, что вообще произошло. Мы с ним четыре дня назад были в Санкт-Петербурге, чувствовал себя великолепно, играли. Это просто ужасно. Слов нет», — сказал Тихонов «СЭ».
Ярцев тренировал «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год. О смерти великого тренера сообщил «Рен ТВ».
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