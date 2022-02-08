Спортивный директор «Рубина» оценил возможность трансфера Кокорина в казанский клуб

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о возможном переходе в команду нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

— Оба молодые парни, без большого опыта. Не было желания купить к ним в помощь условного Кокорина?

— Нет. У нас не было желания еще как-то усиливать атаку. Я очень хорошо отношусь к Кокорину, считаю его потрясающим футболистом. То, что сейчас с ним происходит в «Фиорентине» — неудачное стечение обстоятельств. Это человек большого таланта. Но у нас сейчас люди, которые в команде надолго. Поэтому я убежден, что мы справимся теми игроками, которые у нас сейчас есть. Если бы Кокорин пришел, он сто процентов должен был бы играть в основном составе. А мне кажется, Онугха и Лисакович должны составлять конкуренцию только друг другу, — приводит слова Яровинского Spot24.

— А если летом?

— Летом тема с Кокориным будет бессмысленна. У нас сейчас есть несколько интересных вариантов с молодыми иностранными форвардами, которых мы планируем пригласить, если лимит изменится. Если нет, у нас есть перспективные Даня Моторин и Кирилл Климов.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. По данным итальянских СМИ, его зарплата составляет 1,7 миллиона евро за сезон.