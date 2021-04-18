Андрей Тихонов: «Не думаю, что «Спартак» сможет легко пройтись по «Уфе»
Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Уфой».
«Не думаю, что «Спартак» сможет легко пройтись по «Уфе», — сказал Тихонов «СЭ». — Если красно-белые забьют быстрый гол, то такой исход возможен. «Уфа» борется за выживание, для них даже одно очко на выезде — это будет достойным результатом. Очень тяжелый матч. «Уфа» будет думать, как бы не проиграть, а «Спартаку» нужна только победа. Мне кажется, что борьба с «Локомотивом» за второе место будет идти до самого последнего тура. Очень интересно будет посмотреть на это. Хочется, конечно, чтобы «Спартак» победил, просто потому что ему это надо. Я думаю, что игра для «Спартака» будет тяжелая, ибо нужен стопроцентный результат. «Уфа» тоже будет цепляться за очки и, возможно, что мы увидим закрытый футбол».
Тихонов также считает, что отсутствие форварда красно-белых Александра Соболева может сказаться на результате.
«Отсутствие Соболева скажется на атаке? Конечно. Соболев в последнее время — ударный форвард, который забивает много и участвует в большинстве атакующих действий. Отсутствие Александра Соболева — это большая потеря для «Спартака», — добавил Тихонов.
Матч 26-го тура «Спартак» — «Уфа» пройдет в воскресенье, 18 апреля, на стадионе «Открытие Арена» (Москва). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.
(Артем Бухаев)
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