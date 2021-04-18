Широков не ожидал, что матч «Краснодара» с «Зенитом» закончится ничьей
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 26 тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:2).
«Я не предполагал, что «Краснодар» с «Зенитом» сыграют вничью. Думал, что хозяева окажут сопротивление и не упустят преимущество. Конечно, 4 замены Семака сыграли на руку петербуржцам. Благодаря этому «Зенит» вытащил матч против «Краснодара», — сказал Широков.
После ничьей с «Краснодаром» «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.
(Вероника Ротенберг)
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