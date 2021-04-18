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Широков не ожидал, что матч «Краснодара» с «Зенитом» закончится ничьей

11:55
Алексей Ионов против Ярослава Ракицкого. Фото ФК "Краснодар"
Алексей Ионов против Ярослава Ракицкого. Фото ФК &quot;Краснодар&quot;
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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в беседе с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 26 тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Зенит» (2:2).

«Я не предполагал, что «Краснодар» с «Зенитом» сыграют вничью. Думал, что хозяева окажут сопротивление и не упустят преимущество. Конечно, 4 замены Семака сыграли на руку петербуржцам. Благодаря этому «Зенит» вытащил матч против «Краснодара», — сказал Широков.

После ничьей с «Краснодаром» «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.

(Вероника Ротенберг)

Краснодар — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры