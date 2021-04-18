Берг назвал причины ухода из «Краснодара»

Нападающий «Краснодар» Маркус Берг объяснил, почему решил перейти в шведский «Гетеборг» после окончания нынешнего сезона Тинькофф РПЛ.

— Недавно было объявлено, что по истечении сезона ты переходишь в «Гетеборг». Это было сложное решение?

— Конечно, оно было непростым, мы много обсуждали это с семьей. Но мне уже 35, дети растут, им нужна школа и постоянные друзья. Пора жить нормальной жизнью, а не мотаться по свету, как это заведено у профессиональных футболистов. В «Краснодаре» чувствую себя здорово, но по семейным соображениям принял такое решение. Еще в начале карьеры я думал о том, что завершить ее хочу в своем первом клубе. Это красивый финиш, о котором мечтают многие. Думаю, сейчас правильное время.

— Порой футболисты не выкладываются в своих последних матчах за клуб. Но это точно не твоя история — ты все так же агрессивен на поле и нацелен на голы...

— Да, так и есть. Мы решили, что заранее объявим о моем переходе в «Гетеборг», чтобы сразу убрать все вопросы, расставить точки над i. Теперь ничто не отвлекает меня от игры за «Краснодар», я сконцентрирован на футболе. Все, о чем сейчас думаю — это о том, как помочь команде в последних матчах сезона. Я очень признателен «Краснодару»: ко мне всегда относились уважительно, мы многого достигли вместе, пробились в групповой этап Лиги чемпионов. И я хочу в ответ отдать максимум.

— Каковы твои личные вызовы в оставшихся матчах?

— Все просто: я намерен помочь команде вернуться на победный путь, забивать решающие голы. Будем двигаться шаг за шагом. Ничего не закончено, мы можем подняться в таблице и постараемся это сделать.

— Скоро придет время прощаться с болельщиками «Краснодара». Что собираешься им сказать?

— Сейчас не тот момент, чтобы репетировать подобные речи. Впереди несколько важных игр, а я не хочу заканчивать поражениями свою историю в клубе. По-прежнему ощущаю себя частью «Краснодара». Время прощаться еще не пришло!